POL-NB: Diebstahl von 12 Kabeltrommeln

Groß Miltzow (ots) - In der Zeit vom 19.06.2019 19:30 Uhr bis

20.06.2019 07:30 Uhr kam es Am Sportplatz in Groß Miltzow zum

Diebstahl von 12 Rollen Kupferkabel von einem Firmengelände.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen begaben sich bislang

unbekannte Täter widerrechtlich auf das umfriedete Firmengelände und

entwendeten aus einer Halle 12 Kabeltrommeln. Auf einer Kabeltrommel

befanden sich 500 Meter Kupferkabel mit einem Gewicht von 38kg. Der

Wert der entwendeten Kabeltrommeln beträgt 6.000EUR.



Aufgrund der entwendeten Anzahl und des Gewichtes der

Kabeltrommeln geht die Polizei davon aus, dass die Täter das

Diebesgut in ein unbekanntes Fahrzeug verladen und abtransportiert

haben. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Wir bitten Zeugen, die

verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich zu

melden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter der

Telefonnummer 039601 - 300 224 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell