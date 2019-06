POL-NB: Erreichbarkeiten stationäre und mobile Pressestelle während der Fusion

Neubrandenburg (ots) - Vom 27.06. bis 30.06.2019 findet auf dem

Flugplatzgelände in Lärz das 22. Fusion-Festival des Vereins

´Kulturkosmos´ statt.



Das Hauptaugenmerk des Polizeieinsatzes liegt auf der

Gewährleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im

öffentlichen Straßenverkehr. Das Gros der Kräfte wird daher an

mehreren Kontrollstellen bei der Anreise und Abreise der gut 70.000

Festivalbesucher im Einsatz sein.



Bereits ab den Abendstunden des 25.06.2019 bis zum 03.07.2019 muss

mit einem hohen Verkehrsaufkommen sowie -behinderungen auf den

Straßen rund um den Veranstaltungsort gerechnet werden.



Während des Festivals wird der überwiegende Teil der Polizisten

als Unterstützung des Veranstalters für den Schutz des Festivals in

der Nähe zum Gelände bereit stehen. Das gewährleistet die

Einsatzfähigkeit im potenziellen Schadens- oder Unglücksfall, wie zum

Beispiel bei einem möglichen Unwetter.



Zudem werden Beamte in einer mobilen Wache vor dem Gelände präsent

sein, um jederzeit für jedermann Ansprechpartner zu sein.



Medienvertreter haben die Möglichkeit, die Verkehrskontrollen zu

begleiten.



Es wird sowohl eine stationäre Pressestelle in Neubrandenburg

sowie mehrere mobile Pressestellen vor Ort geben.



Die stationäre Pressestelle wird vom 25.06.2019 bis 30.06.2019

rund um die Uhr besetzt. Während der Abreisephase ist die

Pressestelle von 7 - 19 Uhr besetzt.



Unter folgender Telefonnummer können Medienvertreter die

Pressestelle in diesen Zeiträumen erreichen: 0395 / 55822040



Die Teams der mobilen Pressestellen sind ab 25.06. bis 02.07.2019

vor Ort. Die genauen Zeiträume können in der Pressestelle erfragt

werden.



Zur Koordinierung der Presseanfragen und Interviewwünsche ist eine

vorherige Anmeldung bis Montag, 24.06.2019, 13:00 Uhr in der

Pressestelle des Präsidiums erforderlich.









