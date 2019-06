POL-GÜ: Kurzzeitige Evakuierung eines Mehrfamilienhauses

Kühlungsborn (ots) - Aufgrund Gasgeruchs war gegen Mitternacht die

Feuerwehr in der Kühlungsborner Friedrich-Borgwardt-Str. im Einsatz.

Die Bewohner mussten darum das Haus verlassen. Ein Mitarbeiter des

Gasversorgers führte Messungen im Haus und in den Wohnungen durch. Da

nicht alle Wohnungsinhaber anwesend waren, wurde auch die Polizei

hinzugezogen.



Letztendlich wurde in einer der Wohnungen eine defekte Gastherme

festgestellt und außer Betrieb genommen. Gegen 01:45 Uhr war der

Einsatz beendet. Alle Bewohner konnten unversehrt wieder in ihre

Wohnungen zurückkehren.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Gert Frahm

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell