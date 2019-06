POL-NB: Auffahrunfall mit zwei Verletzten-Verursacher unter Kokain

Heringsdorf/ Usedom (ots) - Am 20.06.2019, gegen 17:17 Uhr kam es

zwischen 17424 Seebad Bansin und der Kreuzung Schmollensee auf der

L266, Höhe Parkbucht zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und zwei

leichtverletzten Personen. Der Tathergang ist derzeit aufgrund

verschiedener Sachverhaltsschilderungen noch unklar. Der 34-jährige

Fahrzeugführer eines PKW Audi A6 erlitt vermutlich einen

epileptischen Anfall und fuhr auf den vor ihm fahrenden polnischen

PKW Opel Astra auf. Aufgrund dieser Kollision wurde der Opel auf

einen weiteren polnischen PKW KIA Ceed geschoben und verursachte

an diesem ebenfalls Sachschaden. Geschätzt beträgt der Gesamtschaden

8000,-EUR. Durch den Aufprall erlitten zwei Beteiligte, unter

anderem auch die Beifahrerin des Verursacher Prellungen, wurden vor

Ort medizinisch betreut und konnten anschließend aus der ambulanten

Behandlung entlassen werden.



Aufgrund eines positiven Drogenvortests auf Kokain wurde der

Verursacher zur Blutprobenentnahme in die Rettungswache nach

Heringsdorf verbracht. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



