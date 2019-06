POL-NB: Unfall mit einer schwerverletzten Person

Lärz (ots) - Am 20.06.2019 gehen 12:15 Uhr ist es in der Gemeinde

Lärz zu einem Unfall gekommen, bei welchem eine Person schwerverletzt

wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 48-jähriger Mann in

ca. drei oder vier Meter Höhe eine Laterne anbringen. Dabei rutschte

die von ihm genutzte Leiter weg und so stürzte der 48-Jährige. Bei

dem Sturz wurde er schwerverletzt und musste mit dem

Rettungshubschrauber nach Neuruppin verbracht werden.









