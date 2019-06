POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 111 zwischen Lühmannsdorf und Moeckow Berg

Wolgast (ots) - Am 20.06.2019 um 09:10 Uhr kam es auf der B 111,

zwischen Lühmannsdorf und Moeckow Berg, zu einem Verkehrsunfall mit

zwei PKW. Eine 34 Jährige Fahrerin eines PKW Mazda befuhr die B 111

aus Richtung Lühmannsdorf in Richtung Moeckow Berg. Die Fahrerin

musste verkehrsbedingt halten. Eine 77 Jährige Fahrerin eines PKW VW

bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW Mazda auf. Auf Grund des

Aufpralls wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Der 28 Jährige

Mitfahrer im PKW Mazda verletzte sich ebenfalls leicht. Alle

verletzten Personen wurden medizinisch versorgt und zur weiteren

Behandlung ins Klinikum Greifswald gebracht. Beide PKW waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden von 10 000 Euro.









