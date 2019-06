POL-HST: Pkw prallt auf der Landesstraße 29 bei Putbus gegen einen Baum

L29/Putbus (ots) - In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch

(19.06.2019) ereignete sich auf der Landesstraße 29 bei Putbus ein

Verkehrsunfall, bei dem die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki

leicht verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Rüganerin gegen 01:50 Uhr

die L29 in Richtung Vilmnitz, als sie zwischen den Ortschaften Klein-

und Groß Stresow offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor,

nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum stieß.

Durch den Aufprall kam der Pkw entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf

der rechten Fahrzeugseite auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach

bisherigem Stand der Ermittlungen wird Sekundenschlaf bei der

Suzuki-Fahrerin als Unfallursache angenommen. Der Pkw war im

Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Suzuki entstand

wirtschaftlicher Totalschaden.



Aufgrund ihrer leichten Verletzungen wurde die 56-Jährige zur

weiteren Behandlung ins Sana Krankenhaus in Bergen gefahren. Im

Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte des

Polizeihauptrevieres Bergen wurden diese durch die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Putbus unterstützt. Zudem kamen ein

Rettungswagen sowie ein Notarzt bei dem Verkehrsunfall zum Einsatz.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der

Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 56-Jährige aufgenommen. Es

entstand ein Gesamtschaden von zirka 5.000EUR. Nach zirka 90 Minuten

war die Fahrbahn wieder frei.









