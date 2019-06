POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

B104 (ots) - Am 20.06.2019 gegen 10:15 Uhr ist es auf der B104 zu

einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem zwei Personen

schwerverletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der

31-jährige Fahrzeugführer auf Grund von Müdigkeit und Sekundenschlaf

auf Höhe des Chemnitzer Waldes bei Mölln von seiner Fahrbahn auf

linke Fahrbahn abgekommen und dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug

einer 47-jährigen Fahrzeugführerin zusammengestoßen. Der 31-Jährige

wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die

Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend

schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald

geflogen. Die 47-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und

mit dem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum verbracht.



Bei dem Verkehrsunfall ist ein Schaden von ca. 40.000 Euro

entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der

Fahrzeuge war die B 104 über fast drei Stunden vollgesperrt.









