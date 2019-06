POL-NB: Nachmeldung zur PM 20.06.2019 12:06 Uhr: 72-jährige Frau gerät auf Privatgrundstück unter Pkw

Neubrandenburg (ots) - Wie bereits berichtet wurde, kam es in den

Morgenstunden zu einem schweren Unfall auf einem Privatgrundstück am

Stadtgarten in Röbel, bei welchem die Grundstücksbesitzerin unter

einen Pkw geriet und schwer verletzt wurde.



Die 72-Jährige ist im Klinikum Neubrandenburg ihren schweren

Verletzung erlegen.



Erstmeldung:



Am 20.06.2019 gegen 08:45 Uhr kam es zu einem tragischen Unfall

auf einem Privatgrundstück in der Straße Stadtgarten in Röbel. Nach

dem jetzigen Stand der Ermittlungen geriet ein nicht ausreichend

gesicherter, parkender Pkw BMW auf einem abschüssigen

Privatgrundstück in Bewegung und erfasste die 72-jährige

Grundstücksbesitzerin, die sich draußen aufhielt. Die Frau geriet

dabei unter das Fahrzeug und wurde einige Meter mitgeschleift, bevor

das Fahrzeug zum Stehen kam. Durch die Hilferufe des Ehemannes wurden

fünf Bauarbeiter, die in der Nähe waren, auf das Unglück aufmerksam

und eilten zu Hilfe. Den fünf Männern gelang es mit vereinten Kräften

das Fahrzeug anzuheben, mittels Europaletten zu stabilisieren und so

die Last des Pkw von der verunfallten Frau zu nehmen. Den

eintreffenden Kameraden der Feuerwehr Röbel gelang es dann die schwer

verletzte Frau unter dem Fahrzeug zu bergen. Sie wurde anschließend

mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg

geflogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.300EUR.









