POL-NB: Versuchter Dieseldiebstahl - zwei Tatverdächtige gestellt

Warlin (ots) - Am 19.06.2019 gegen 20:30 Uhr meldete eine

aufmerksame Zeugin in der Hauptstraße in 17039 Warlin zwei

verdächtige männliche Personen im Bereich einer Baustelle, neben dem

dortigen Milchviehbetrieb.



Aufgrund möglicher bevorstehender Diebstahlshandlungen wurden eine

Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Friedland und eine

Funkwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Altentreptow zum Einsatzort entsandt.



Auf der Anfahrt konnten die Beamten in der Ortslage Warlin einen

polnischen Pkw Audi A3, der mit zwei männlichen Personen besetzt war,

anhalten und kontrollieren. Während der Kontrolle fiel den Beamten

auf, dass beide Männer im Alter von 39 Jahren auffällig stark

schwitzten und außer Atem waren. Eine Überprüfung der Personen ergab,

dass der Fahrer aufgrund von Eigentumsdelikten bereits polizeilich in

Erscheinung getreten ist. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten

diverses Werkzeug und auch Handschuhe in dem Fahrzeug. Mögliches

Diebesgut wurde nicht aufgefunden, weshalb die beiden Männer nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen wurden.



Bei der anschließenden Überprüfung des Baustellenbereiches

stellten die Beamten einen gefüllten 20l Kanister im hohen Gras sowie

daneben liegendes Werkzeug fest. Auf der Baustelle fanden die Beamten

dann eine Arbeitsmaschine, bei der der Tankdeckel abgeschraubt war

und aus der offensichtlich Dieselkraftstoff entwendet wurde. Die

entwendete Menge Kraftstoff stimmte mit dem aufgefundenen 20l

Kanister überein.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus,

dass die Tatverdächtigen beim Diebstahl des Kraftstoffes durch die

Zeugin und ihren Mann gestört wurden und geflüchtet sind. Die

Personenbeschreibung stimmte mit den beiden überprüften Personen

überein.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sicherten vor

Ort Spuren. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Friedland hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen.









