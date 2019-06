POL-HWI: Termine der bevorstehenden Fahrradcodierungen

Wismar (ots) - Die Präventionsberater der Polizeiinspektion Wismar

stehen in der kommenden Woche für kostenlose Fahrradcodierungen zur

Verfügung. Folgende Termine sind geplant:



- Mittwoch, 26. Juni, Kirchdorf am Hafen/Poel, 10:00 bis 15:30 Uhr

- Donnerstag, 27. Juni, Neukloster (Reha-Zentrum,

A.-Bebel-Straße), 10:00 bis 14:00 Uhr

- Samstag, 29. Juni, Wismar-Dargetzow (Sportplatz), 14:00 bis

17:00 Uhr



Interessenten, die dieses Angebot nutzen wollen, werden gebeten,

ihren Personalausweis und vorhandene Fahrradunterlagen mitzubringen.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen zudem eine

schriftliche Vollmacht der Erziehungsberechtigten. Besitzer von

E-Bikes müssen vor Ort den Akku entfernen; daher Schlüssel bitte

nicht vergessen.



Die Besitzer neuerer Rädern sollten sich zusätzlich bei ihrem

Fahrradhändler erkundigen, ob die Codierung Auswirkungen auf die

Garantieleistung (Rahmen) hat.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell