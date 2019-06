POL-NB: 3. Nachtrag zum Brand der Tennishalle in Klink

Klink (ots) - Am Montag, d. 17.06.2019 kam es zu einem Brand der

Tennishalle in Klink, die dabei vollständig zerstört wurde. Der

Schaden wird auf 750.000EUR beziffert.



Zur Ermittlung der Brandursache wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler

eingesetzt. Im Ergebnis der umfangreichen Untersuchungen geht die

Polizei von einem technischen Defekt der elektrischen Einrichtung

aus. Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen.









