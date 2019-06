POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person , LK VR

Sassnitz (ots) - Am 19.06.2019 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Landstraße

303, von Sassnitz kommend in Richtung Stubbenkammer. Ein 18jähriger

Rügener verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer

Linkskurve zwischen Sassnitz und Hagen die Kontrolle über seinen PKW

BMW, geriet ins Schleudern, kam in der Folge nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich

schwer und musste von Kräften der eingesetzten Feuerwehr aus seinem

Fahrzeug geborgen werden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Sassnitz

und Sagard waren mit 25 Kameraden im Einsatz. Der verletzte

Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000,-EUR.

Für die Zeit der Aufnahme des Unfalls wurde die Landstraße kurzeitig

gesperrt.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









