POL-NB: Rund 280 Schüler führen Präventionsprojekt auf

Heute Mittag haben rund 280 Schüler in der Turnhalle der

Grundschule Ost in Neubrandenburg eine einstündige Aufführung

absolviert. ´Unser Schulhof´ - eine Mischung aus Tanz, Gesang,

Theater und Dialogen - war das Ergebnis eines seit Januar laufenden

Präventionsprojekts des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, der Stadt

sowie der Schule selbst.



Etwa 500 Gäste im Publikum applaudierten stolz ihren Kindern und

Enkeln. Die Erst- bis Viertklässler wurden live vom

Landepolizeiorchester MV mit Klassik, Pop und Kinderliedern

musikalisch begleitet. Die eingeübten Stücke sollten typische

Probleme des Schulalltags und relevante Themen für Grundschüler

künstlerisch darstellen: Streitereien zwischen Jungen und Mädchen,

Mobbing, Schulhof sauber halten, aber auch Gesundheitsthemen wie

Zähne putzen.



Polizeihauptkommissarin Anne Neumann, Präventionsberaterin der

Polizeiinspektion Neubrandenburg, stand Schülern und Lehrern in den

vergangenen Monaten regelmäßig mit Rat und Tat zu Seite. Sie hat die

Schüler mehrfach besucht, ging mit ihnen in Gesprächsrunden die

Präventionsthemen durch und hat die Lehrer und die Theaterpädagogin

bei der Entwicklung der Aufführung unterstützt.



Am Ende waren sich Schulleiter Hardi Dräger, Polizeipräsident Nils

Hoffmann-Ritterbusch und der ebenfalls anwesende Oberbürgermeister

Silvio Witt einig: Das Projekt habe die Schüler zusammengeschweißt

und auf gelungene Weise Themen wie Sachbeschädigung oder Mobbing

dargestellt.



Insgesamt waren über 430 Schüler in das Projekt eingebunden.



Weitere Informationen zu dem Projekt, können hier nachgelesen

werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4178090









