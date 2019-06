POL-NB: Nachtrag zur PM vom 19.06.2019 11:33 Uhr Die Polizei in Waren sucht den Besitzer zu aufgefundener herrenloser Kleidung

Waren (ots) - Wie bereits berichtet wurde hatte ein

Hotelangestellter in der Kietzstraße in Waren drei herrenlose

Gegenstände - ein Herrenhemd, eine Armbanduhr und eine Schachtel

Zigaretten - auf einer Rasenfläche in Ufernähe der Müritz

aufgefunden.



Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Besitzer der

Gegenstände, gleichwohl ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein.

Demnach hat ein Hotelgast am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr eine

männliche alkoholisierte Person beobachtet, die sich auszogen hat und

zum Baden in die Müritz gegangen ist. Diese männliche Person ist

anschließend auch wieder aus dem Wasser gestiegen und hat noch kurz

auf einer Parkbank verweilt, bevor sie in Richtung Innenstadt davon

ging.



Aus diesem Grund hat die Polizei die Gegenstände als Fundsache

sichergestellt. Die Gegenstände befinden sich derzeit am

Polizeihauptrevier in Waren.



Die Suchmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Wir bitten den

Eigentümer dennoch sich bei der Polizei in Waren zu melden und die

Gegenstände abzuholen.



Erstmeldung:



Am 19.06.2019 gegen 09:05 Uhr meldete ein Hinweisgeber der Polizei

in Waren herrenlose Gegenstände in der Kietzstraße 1 in Waren auf der

Grünanlage nahe eines dortigen Hotels. Der Sachverhalt bestätigte

sich den eingesetzten Beamten. Es handelt sich demnach um folgende

Gegenstände, welche bereits gegen 07:00 Uhr durch Mitarbeiter des

Hotels auf der Rasenfläche, welche zur Wasserseite der Müritz gelegen

ist, aufgefunden wurden.



- eine Armbanduhr der Marke Skagen

- ein Herrenhemd der Marke H&M in blau

- eine Schachtel Zigaretten der Marke Pepe



Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren gehen momentan davon

aus, dass die Sachen an der genannten Stelle vergessen wurden. Schuhe

oder weitere Bekleidung wurden nicht gefunden. Bislang konnte die

Polizei den Besitzer der Sachen noch nicht ermitteln. Wir bitten

diesen sich umgehend bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer

03991- 17 60 zu melden. Wer außerdem Hinweise geben kann, wem diese

Sachen gehören, wird gebeten sich ebenfalls umgehend zu melden. Die

Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Waren werden derzeit bei der

Suche nach dem Besitzer zudem durch die Beamten der

Wasserschutzpolizei unterstützt.









