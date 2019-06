POL-ANK: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall am 16.06.2019 auf der L26, Kemnitz, mit einer tödlich verunglückten Person

Kemnitz (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 16.06.2019 gegen

15:13 Uhr auf der L 26 zwischen Kemnitz und Kemnitz-Meierei zu einem

schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verunglückten PKW Fahrerin.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung des

Verkehrsunfalls. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang

geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei-Außenstelle Heringsdorf

unter Telefonnummer 038378 279-145, die Internetwache der Polizei MV

unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle











Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell