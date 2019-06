POL-HRO: Brand in Kleingartenanlage

Rostock (ots) - In einer Kleingartenanlage im Stadtteil

Reutershagen führte das Abbrennen von Holz in einer Feuertonne in der

heutigen Nacht zu einem Brand. Dabei wurden ein Geräteschuppen sowie

ein Gartenhaus der Nachbarparzelle beschädigt.



Nach ersten Erkenntnissen machte eine 54-Jährige Rostockerin gegen

00:30 Uhr in einer Tonne Feuer und ging anschließend zum Telefonieren

in ihr Gartenhaus. Erst als sie dabei Brandgeruch bemerkte, entdeckte

Sie, dass ihr Geräteschuppen in Brand geraten war. Das Feuer

beschädigte dann im weiteren Verlauf das Dach und die Außenwand des

Nachbargartenhauses. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand

löschen.



In diesem Zusammenhang weist die Rostocker Polizei nochmals darauf

hin, dass bei der aktuell heißen und trockenen Witterung die

Brandgefahr extrem steigt und offene Feuer zu vermeiden sind. Die

Rostockerin muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung wurde eingeleitet.









Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell