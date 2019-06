POL-LWL: Verkehrsunfall auf der BAB 24 (Abschlussmeldung)

Zarrentin (ots) - Nach einem Verkehrsunfall war die BAB 24 am

Mittwochvormittag zwischen den Anschlussstellen Gallin und Zarrentin

in Höhe des Parkplatzes Schaalsee in Fahrtrichtung Hamburg

vorübergehend voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.



Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Fahrer mit seinem LKW in

Fahrtrichtung Berlin offenbar durch einen defekten Reifen nach links

von der Fahrbahn abgekommen und an der Mittelschutzplanke zum Stehen

gekommen. Der 68-jährige Unfallfahrer blieb dabei unverletzt. Der

Sattelauflieger als auch die Schutzplanke ist durch den Zusammenstoß

erheblich beschädigt worden. Derzeit wird der Gesamtschaden auf ca.

50.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergung musste die BAB 24 in

Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig voll gesperrt werden. Bis zum

Abschluss der Bergungs- und Reparaturarbeiten wird der Verkehr in

beide Fahrtrichtungen einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.









