POL-HRO: Autotür bringt Radfahrer zu Fall

Rostock (ots) - Eine geöffnete Autotür führte gestern zum Sturz

eines Fahrradfahrers in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Dabei zog sich

ein 44-Jähriger eine Schulterverletzung zu.



Der Unfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Doberaner Straße.

Als der Radler einen parkenden Pkw passierte, öffnete die Fahrerin

(35) eines Pkw Citroën zeitgleich die Autotür. Der 44-Jährige fuhr

gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Mit Verdacht auf eine

Schulterfraktur wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.



Unfälle, bei denen Radfahrer auf der Fahrbahn mit einer plötzlich

geöffneten Autotür kollidieren, sind keine Einzelfälle. Unbedingt

beachten sollten Autofahrer ihre Pflichten beim Ein- und Aussteigen,

d. h. wer die Wagentür öffnet, muss erst in den Spiegel schauen.

Radfahrer sollten im eigenen Interesse stets mit einem ausreichenden

Seitenabstand an stehenden Fahrzeugen vorbeifahren.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell