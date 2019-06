POL-LWL: Verkehrsunfall auf der BAB 24 (Erstmeldung)

Zarrentin (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einem LKW ist

die A 24 zwischen den Anschlussstellen Gallin und Zarrentin in Höhe

des Parkplatzes Schaalsee in Fahrtrichtung Hamburg aktuell voll

gesperrt. In Richtung Berlin kommt es ebenfalls zu

Verkehrseinschränkungen. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar

niemand. Es wird nachberichtet.









