POL-LWL: Fahrzeug in Parchim beschädigt - Polizei bitten um Hinweise

Parchim (ots) - Nach einer Sachbeschädigung in Parchim sucht die

Polizei nun weitere Zeugen, die Hinweise zu einem Tatverdächtigen

geben können.



Montagmittag hatte ein noch unbekannter Mann an der

Kleingartenanlage Ziegendorfer Chaussee bei einem parkenden Fahrzeug

die Außenspiegel und eine Seitenscheibe beschädigt. Der unbekannte

Täter war etwa zwei Meter groß, stämmig, hatte blondes Haar und einen

Oberlippenbart. Außerdem war er mit einer hellen Jeans und einem

karierten Oberhemd bekleidet. Die Höhe des angerichteten

Gesamtschadens wird derzeit auf etwa tausend Euro geschätzt. Hinweise

nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell