POL-LWL: Einbruch in Imbiss

Pampow/ Hagenow (ots) - Bei einem Einbruch in einen Imbiss in

Pampow bei Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag

zwei Tresore mit Bargeld entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen

waren die Einbrecher gewaltsam durch ein Tor in die Lagerhalle

eingedrungen und gelangten von dort aus in weitere Räumlichkeiten.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun

kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Hagenow

(Tel. 03843/ 2830) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders

schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich

zwischen Samstag 11:00 Uhr und Sonntag 15:40 Uhr in der Ahornstaße

ereignet hat.









