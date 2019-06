POL-SN: Vermehrt Aufbrüche von Baucontainern

Schwerin (ots) - Im Monat Juni musste die Polizei bereits in sechs

Fällen Anzeigen aufnehmen.



Mittels Hebelwerkzeug drangen bisher unbekannte Täter immer nachts

gewaltsam in die Container ein und entwendeten hochwertige

Arbeitswerkzeuge.



Der Stehlschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Selbst vor

Zementsäcken machten die Diebe nicht halt.



Die Polizei bittet die Baustellenbetreiber, wenn möglich, keine

wertvollen Arbeitsmaterialien zurückzulassen bzw. die Container

besonders gut zu sichern.



Die Kripo hat an den Tatorten, die im gesamten Stadtbereich

liegen, Spuren sichern können und die Ermittlungen aufgenommen.









Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell