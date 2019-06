POL-SN: Schwalbe und Pedelec aus Tiefgarage entwendet

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde aus einer Tiefgarage im

Ellerried 34 ein Moped der Marke Schwalbe und ein Pedelec der Marke

Vitality entwendet.



Beide Fahrzeuge waren mittels Seilschloss gesichert. Die Schlösser

sind gewaltsam durchtrennt worden.



Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist bisher unklar,

möglicherweise sind sie einem Fahrzeug beim Befahren gefolgt.



Das rote 26er-Pedelec hat eine Nexus Nabenschaltung, 8 Gänge, im

hinteren Bereich wurde ein Korb befestigt.



Die Schwalbe hat einen gelb-bräunlichen Farbton (siehe

Originalfoto), der Fußrastenträger hinten links verbogen, E-Starter,

elektronisches Fahrradtachometer.



Der Gesamtschaden beträgt 4.700 Euro.



Wer kann zum Verbleib der beiden Fahrzeuge Angaben machen. Hat

jemanden im genannten Zeitraum Personen beobachten können, die sich

auffällig in der Nähe des Tatortes bewegten. Angaben bitte an das

Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder per Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de









