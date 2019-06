POL-NB: Diebstahl eines Teleskopladers in Grambow (LK VG)

Pasewalk (ots) - In der Nacht vom 16.06.19 zum 17.06.19 wurde vom

Hof eines Landwirtschaftlichen Betriebes in Grambow ein Teleskoplader

entwendet.



Der Radlader stand gesichert auf dem Gelände des Agrarbetriebes.

Nach bisherigen Erkenntnissen und der am Tatort gefundenen Spuren

gehen die Beamten momentan davon aus, dass die unbekannten Täter mit

dem Radlader zunächst vom Hof fuhren. Nach ca. einem Kilometer

montierten sie den an der Front befestigten Ballengreifer vom

Fahrzeug und stellten diesen am Straßenrand des Landweges ab. Der

Teleskoplader fuhr anschließend in Richtung Schwennenz. Hier verliert

sich die Spur.



Der orangefarbene Radlader ist vom Typ JCB, 530-70 und hat einen

Wert von 25.000 EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell