POL-ANK: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13 Jährigen Florian Brauer aus Ueckermünde

Seit dem 17.06.2019 ab 23:15 Uhr wird der 13 Jährige Florian

Brauer vermisst. Letztmalig wurde Florian um 22:30 Uhr im

Jugendhilfezentrum Ueckermünde gesehen. Eine sofortige Suche im

Zentrum und im Stadtgebiet brachte keinen Erfolg. Das komplette JHZ

wurde durchsucht, da er sich in der Vergangenheit bereits in anderen

Zimmern in Schränken und Bettkästen versteckt hatte. Dieses Mal

verlief die Suche negativ. Florian wird wie folgt beschrieben:

-Schlank



- ca. 145 bis 150 cm groß

- trägt kurzes dunkelblondes Haar

- Bekleidung zurzeit nicht bekannt, lag um 22:30 Uhr mit einem

Schlafanzug im Bett



Bisher brachten die sofort eingeleiteten Maßnahmen, wie Einsatz

von Unterstützungskräften und eines Diensthundes der Polizei, kein

Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche

Hinweise bitte an die Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer

039771 82224, die Internetwache der Polizei MV unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle melden.









