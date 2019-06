POL-NB: Drei Personen bei Frontalzusammenstoß auf der B 96 bei Altefähr auf der Insel Rügen verletzt

Bergen (ots) -



Am 17.06.2019 ereignete sich gegen 17:55 Uhr auf der B96 ca. 500

Meter hinter der Anschlussstelle Altefähr zu einem Verkehrsunfall an

dem ein PKW und ein Transporter beteiligt waren. Drei Personen

erlitten dabei schwere Verletzungen.

Ein 34-jähriger Fahrer aus Görlitz befuhr mit seinem PKW die

dreispurige B 96 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Stralsund.

Mit im Fahrzeug befand sich sein 4-jähriger Sohn. Ca. 500 Meter

hinter der Anschlussstelle Altefähr geriet der PKW-Fahrer aus bisher

unbekannter Ursache vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Der

mittlere Fahrstreifen war zu diesem Zeitpunkt für den Verkehr in

Richtung Rügen freigegeben. Der PKW stieß frontal mit dem

entgegenkommenden Transporter eines 52-jährigen Rüganers zusammen.

Der Rüganer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der

Feuerwehr Stralsund mittels Scher- und Spreizwerkzeug befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Schwerverletzten ins

Uni-Klinikum Greifswald. Der Fahrer des PKW und sein 4-jähriger Sohn

erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus

nach Stralsund.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 30000 EURO. Zur Klärung des genauen

Unfallhergangs kam die DEKRA zum Einsatz.

Die B96 war für vier Stunden vollgesperrt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell