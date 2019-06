POL-HRO: Feldspritze in Teterower Bahnhofstraße umgekippt

Teterow (ots) - Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am

Montagnachmittag in Teterow. Ein Gespann aus einem Traktor und einer

Feldspritze, welches auf einer Überführungsfahrt vom Malchin in

Richtung Güstrow unterwegs war, kippte gegen 16 Uhr in der

Bahnhofstraße auf die Seite. Nach Angaben des 25-jährigen Fahrers aus

dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schaukelte sich das in der

Feldspritze befindliche Wasser auf, nachdem er wegen eines

vorausfahrenden Fahrzeuges stark abbremsen musste. Beim

Wiederanfahren führte dieses aufgeschaukelte Wasser dann zum Kippen

der Feldspritze. Der dadurch verursachte Sachschaden an der

Feldspritze wird mit etwa 15 bis 20 Tausend Euro angegeben. Zur

Bergung des Fahrzeuges musste Technik aus Neubrandenburg angefordert

werden. Aus diesem Grunde kam es zu längeren Verkehrsbehinderungen an

der Unfallstelle.



Olaf Gärtner

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Teterow









