POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Gützkow (ots) - Am 17.06.2019 um 06:45 Uhr kam es auf der

Verbindungsstraße zwischen Strellin und der K 15 ( Richtung Groß

Kiesow) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Aus bisher unbekannten Gründen kam eine 32 Jährige Fahrerin mit ihrem

PKW Renault Megane von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

Straßenbaum und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die Fahrerin wurde ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Am PKW

entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro und war nicht mehr

fahrbereit.









