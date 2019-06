POL-ANK: Diebstahl eines Radladers in Sonnenberg

Pasewalk (ots) - Am 17.06.2019 wurde um 06:45 Uhr ein Diebstahl

eines Teleskopradlader bei der Polizei angezeigt. Der/die unbekannten

Täter entwendeten den Radlader vom Grundstück eines Landwirtes aus

Sonnenberg bei Grambow. Der Gesamtschaden wird auf 25 000 Euro

geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 16.06.2019, 18:00 Uhr und

dem 17.06.2019, 01:00 Uhr. Der Radlader ist zur Sachfahndung

ausgeschrieben worden. Wer Hinweise zu Personen-und/oder

Fahrzeugbewegung im genannten Zeitraum machen kann, wird gebeten sich

bei der Polizei in Pasewalk unter Telefonnummer 03973 220 224 zu

melden.









