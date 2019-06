POL-NB: Diebstahl eines armeegrünen VW T4

Müritzregion (ots) - In der Zeit vom 16.06.2019 21:00 - 22:40 Uhr

wurde in einem Waldstück zwischen Kieve und Buchholz (Müritzregion)

ein Fahrzeug der Marke VW T4 entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen

hat der Eigentümer um 21:00 Uhr sein Fahrzeug rückwärts an die

Waldschranke am sogenannten ´Alten Schießstand´ abgestellt und den

Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Als er gegen 22:40 Uhr

wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen des

Fahrzeugs fest. Auch eine Absuche der unmittelbaren Umgebung hat

nicht zum Auffinden des Fahrzeugs geführt. Bei dem Fahrzeug handelt

es sich um einen armeegrünen VW T4 geschlossener Kastenwagen. Das 16

Jahre alte Fahrzeug hat ein defektes Abblendlicht, eine als

Schlafplatz ausgebaute Ladefläche und einen schwarz-weißen Affen an

der Frontscheibe. Der VW T4 wird als Jagdfahrzeug genutzt.



Im Fahrzeug befanden sich diverse persönliche Dokumente des

Fahrzeugeigentümers. Der Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro

geschätzt.



Die Beamten haben eine Diebstahlsanzeige aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl oder zum Verbleib des

Fahrzeugs geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel

unter 039931-848224.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell