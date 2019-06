POL-HRO: Pkw-Brand in Rostock

Rostock (ots) - In den heutigen Morgenstunden kam es zu einem

Pkw-Brand in der Hansestadt Rostock. Die Polizei hat die Ermittlungen

zur Brandursache bereits aufgenommen.



Gegen 06:30 Uhr geriet ein parkendes Fahrzeug in der

August-Bebel-Straße in Brand. Der Vorderwagen des betroffenen VW

Golfs brannte dabei vollständig aus. Ob das Feuer durch einen

technischen Defekt oder Brandstiftung ausgelöst wurde, ist noch

unklar. Das Fahrzeug wurde zur kriminalistischen Untersuchung

sichergestellt. Zur Schadenshöhe liegen hier keine Angaben vor.









