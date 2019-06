POL-LWL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 321 zwischen zwei LKW (Abschlussmeldung)

Pinnow (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen

auf der Kreuzung B321/ Abfahrt Pinnow, bei dem zwei Personen verletzt

wurden (wir informierten) sind die Bergungs- und Reinigungsarbeiten

an der Unfallstelle abgeschlossen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 44-jährige Fahrer mit

seinem LKW MAN offenbar bei rot in den Kreuzungsbereich eingefahren

und hier seitlich in den LKW Volvo mit Sattelauflieger, welcher

gerade aus Richtung Suckow in Richtung Schwerin abbiegen wollte,

gestoßen sein. Dabei wurde der 44-Jährige schwer verletzt und in

seinem LKW eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr befreit und

anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Schwerin

gebracht. Der 37-jährige Fahrer des LKW Volvo wurde leicht verletzt

und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An

beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter wirtschaftlicher

Totalschaden in Höhe von 180.000 Euro.









