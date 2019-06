POL-NB: Nachmeldung: Brand der Tennishalle (Erstmeldung: 17.06.2019 08:10 Uhr)

Klink (ots) - Wie beschrieben, ist es in der heutigen Nacht zu

einem Brand in der Schulstraße in Klink gekommen. Dabei stand die

dortige Tennishalle im Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Ein

Großteil der Tennishalle ist um 05:45 Uhr eingestürzt. Personen waren

zu keiner Zeit in Gefahr.



Die Löscharbeiten sind vollständig beendet. Auf Weisung der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird ein Brandursachenermittler zum

Einsatz kommen. Dieser wird zusammen mit den Beamten der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren am morgigen Tag am Brandort

die Ermittlungen zur Brandursache aufzunehmen.



Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert

nachberichtet.



Erstmeldung:



Am 17.06.2019 gegen 03:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand der Tennishalle in der

Schulstraße in Klink bei Waren gemeldet. Als die Polizeibeamten des

Polizeihauptrevieres Waren und die Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren aus Waren, Klink, Jabel, Malchow, und Groß Plasten vor

Ort eintrafen, brannte die frei zugängliche Tennishalle bereits in

voller Ausdehnung. Personen waren nicht in Gefahr, da sich nach den

vorliegenden Erkenntnissen keine Person in der Halle aufhielt und

zudem der starke Rauch in Richtung Müritz zog, also von den

angrenzenden Einfamilienhäusern weg. Dementsprechend waren keine

Evakuierungsmaßnahmen erforderlich.



Angrenzend an die brennende ca. 40x60m großen Tennishalle befindet

sich ein ca. 20x40m großes Backsteingebäude mit einer Bowlingbahn.

Beide Gebäude sind durch einen Zwischenbau miteinander verbunden. Die

Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Backsteingebäude durch

umfangreiche Löschmaßnahmen verhindern. Die Tennishalle konnte aber

nicht mehr gerettet werden. Um 05:45 Uhr ist die brennende

Tennishalle eingestürzt.



Mit Stand 08:00 Uhr sind die Kameraden der Feuerwehr bei dem

Löschen der verbleibenden Glutnester. Sie müssen die brennenden

Materialen auseinander ziehen, um einen erneuten Brandausbruch zu

verhindern. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg

wurden informiert. Sie können aber erst zum Einsatz kommen, wenn das

Feuer vollständig gelöscht ist.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 750.000 Euro

geschätzt. Bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird unaufgefordert

nachberichtet.









