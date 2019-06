POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Parchim / Paarsch (ots) - Eine Autofahrerin wurde bei einem

Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße 121

zwischen Paarsch und Parchim schwer verletzt. Aus noch unbekannter

Ursache kam die 19-Jährige mit ihrem PKW VW zunächst nach rechts und

anschließend nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen

Straßengraben, schleuderte dann zurück auf die Straße, kippte aufs

Dach und rutschte anschließend nach rechts gegen einen Straßenbaum.

Hier kippte das Fahrzeug dann zurück und kam auf den Rädern zum

Stehen. Die junge Frau wurde dabei in ihrem PKW eingeklemmt und

musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht. Im Zuge

der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es an der

Unfallstelle vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen. Insgesamt

entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Die

Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.









