Rund 950.000 Euro Kofinanzierungshilfen für Sportplatz-Neubau in Klütz

Der von Regionale Schule Klütz in der Nähe von Schloß Bothmer genutzte Sportplatz ist in einem so schlechten Zustand, dass nur noch ein Neubau in Frage kommt. Auf einem anderen städtischen Grundstück soll mit Hilfe von Fördermitteln nunmehr ein Schulsportplatz mit Laufbahnbereichen, Weitsprunganlage, Volleyballfeld, Kugelstoßanlage und Naturrasenspielfeld entstehen. Die Stadt Klütz sah sich jedoch nicht in der Lage, die Finanzierung des Vorhabens mit Gesamtkosten von rd. 1.650.000,00 EUR ohne Fördermittel zu realisieren. Das Bildungsministerium wird über die Sportstättenbaurichtlinie eine Zuwendung in Höhe von rund 375.000,00 EUR gewähren. Weitere Unterstützung kommt nun aus dem Kofinanzierungsprogramm der Landesregierung. Innenminister Lorenz Caffier hat dem Bürgermeister der Stadt Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg einen Bewilligungsbescheid über rund 950.000 EUR zugesandt.

„Die Stadtkasse wird durch die finanzielle Unterstützung deutlich beim Neubau des Sportplatzes entlastet, der dringend für den Schulsport gebraucht wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen ordentliche Bedingungen für den Sportunterricht haben, das fördert nicht nur die Freude am Sport, sondern weckt hoffentlich auch Begeisterung für den Sport außerhalb des Unterrichtes.“