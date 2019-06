POL-HST: Kostenlose Fahrradcodierungen in Barth

Barth (ots) - Am 20.06.2019 bietet der Kontaktbeamte vom

Polizeirevier Barth erneut kostenlose Fahrradcodierungen zum Schutz

vor Fahrraddiebstahl an.



Interessierte Einheimische und Urlauber können mit ihrem Rad in

der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr zum Parkplatz des famila-Marktes

im Mastweg in Barth kommen. Dabei sollten der Bundespersonalausweis,

ein Eigentumsnachweis und für bspw. E-Bikes der Akku-Schlüssel nicht

vergessen werden, da dieser möglicherweise kurzzeitig abgebaut werden

muss.



Über Termine für weitere geplante Fahrradcodierungen informieren

wir ebenso über Facebook (@PolizeiStralsund) und Twitter

(@Polizei_HST).









