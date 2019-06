POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person (LK Vorpommern Greifswald)

Wolgast (ots) -



Am 16.06.2019 gegen 15:10 Uhr ereignete sich ein schwerer

Verkehrsunfall auf der L 26 zwischen Kemnitz und Greifswald. Der

31-jährige, aus Richtung Kemnitz kommende Fahrer eines PKW Kia geriet

aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei

kollidierte er mit dem PKW Fiat einer 60-jährigen Fahrerin. Die

Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am

Unfallort verstarb. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins

Greifswalder Klinikum verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden völlig zerstört, es entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 40.000 EUR.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden am Unfallort durch einen

Sachverständigen der DEKRA unterstützt.

Zur Befreiung der Unfallbeteiligten aus den Fahrzeugen kamen

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kemnitz und Wusterhusen zum

Einsatz. Die Fahrbahn war am Unfallort für ca. 3 Stunden gesperrt.



