POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B105 zwischen Rövershagen und Rostock

Am 16.06.2019 um 13:30 Uhr kam es auf der B105 zwischen Rövershagen

und Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten

Gründen geriet der Unfallverursacher mit seinem PKW in den

Gegenverkehr und kollidierte mit drei Fahrzeugen. Insgesamt wurden

dadurch sechs Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Es

entstand ein Schaden von ca. 45 Tausend Euro. Ein

Unfall-Sachverständiger wurde zur Ursachenermittlung eingesetzt. Die

B105 war über drei Stunden voll gesperrt.



Andreas Walus

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock









