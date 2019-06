POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall durch Abfallfahrzeug

Rostock/Sternberg (ots) -



Am 15.06.2019 gegen 11:00 Uhr kam es zu einem tödlichen

Verkehrsunfall in der Gemeinde Mustin (Landkreis

Ludwigslust-Parchim). Der Unfall ereignete sich im Rahmen der

Abholung von Abfall. Dabei geriet ein Mitarbeiter eines

Abfallentsorgungsbetriebs unter ein Abfallfahrzeug. Hierdurch erlitt

er tödliche Verletzungen. Der Fahrer erlitt einen Schock.



Es wurden der Kriminaldauerdienst und auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft ein Unfall-Sachverständiger eingesetzt. Die

genauen Umstände des Verkehrsunfalls werden durch die Kriminalpolizei

ermittelt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell