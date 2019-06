POL-SN: Polizeieinsatz - Demonstration in Schwerin und Tag der offenen Tür des Landtages M-V

Schwerin (ots) - Die Schweriner Polizei führte am heutigen Tag

einen Einsatz anlässlich einer angemeldeten Demonstration und des

Tages der offenen Tür des Landtages durch.



Die Demonstration stand unter dem Motto ´Nein zum neuen

Polizeigesetz M-V´ (Novellierung SOG-MV).



Auf dem Bahnhofsvorplatz trafen sich um 12.00 Uhr ca. 530

Teilnehmer, um ihren Unmut über die geplante Gesetzesnovelle zum

Ausdruck zu bringen.



An der Demonstration nahmen Politiker, Personen der Hansa-Fanszene

und aus dem linken Spektrum teil.



Der Aufzug setzte sich nach einer Auftaktrede mit dem Ziel

´Staatskanzlei´ in Bewegung.



Am Südufer des Pfaffenteichs kam es zu einer Zwischenkundgebung

mit Redebeiträgen, die zum Teil beleidigende Inhalte gegenüber der

Berufsgruppe der Polizei beinhalteten. Auf dem Weg zur Staatskanzlei

wurden aus dem Aufzug zwei Nebeltöpfe gezündet.



Vor der Staatskanzlei fand die Abschlusskundgebung statt, die nach

weiteren stigmatisierenden Redebeiträgen gegenüber der Polizei

letztlich gegen 14.30 Uhr friedlich endete.



Am Rande der Abschlusskundgebung kam es zu einer unangemeldeten

Aktion durch drei Personen.



Die Personen hielten sich im oberen Bereich einer Laterne und

einer Baumkrone gegenüber der Staatskanzlei auf. Es wurde ein Plakat

mit der Aufschrift ´Polizei auflösen´ gezeigt.



In diesem Zusammenhang wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Im Landtag kam es während des Tages der offenen Tür zu keinen

nennenswerten Störungen.









