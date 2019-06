POL-NB: Fahrradfahrer unter erheblicher Einwirkung Alkohol gestellt

Grimmen (ots) -



Am 15.06.2019 gegen 16:10 Uhr befuhren Polizeibeamte des

Polizeirevier Grimmen die Kandeliner Haupstraße in 18516 Kandelin.

Dabei stellten sie einen 37-jährigen Radfahrer fest, welcher vor

ihnen mit seinem Fahrrad die Straße überquerte. Hierbei konnten sie

beobachten, dass der Radfahrer in Schlangenlinie fuhr. Sie

entschlossen sich den Radfahrer anzuhalten und einer Kontrolle zu

unterziehen. Während der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch in

seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 3,51 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell