POL-NB: Fahrlässige Brandstiftung in Ahlbeck (Insel Usedom)

Insel Usedom (ots) - In der heutigen Nacht (13.06.19, 01:30 Uhr)

wurde die Polizei über den Brand einer Mülltonne in der Ahlbecker

Dünenstraße informiert.



Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich der Sachverhalt. Die

Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck löschte den Brand einer 1100 L

Restmülltonne. Diese wurde vollständig zerstört. Über die Tonne

hinweg führt in etwa 5 m Höhe eine dreiröhrige Wasserleitung. Deren

Isolationsmaterial wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Auch

die angrenzende Ligusterhecke und ein Stabmattenzaun wurden

beschädigt. Der Schaden wurde auf etwa 1000 EUR geschätzt.



Durch die Ermittlungen der eingesetzten Beamten des Polizeireviers

Heringsdorf konnten Hinweise auf einen Tatverdächtigen erlangt

werden. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Urlauber aus dem

Land Brandenburg, welcher durch die Beamten in seiner Unterkunft

aufgesucht wurde.



Der Jugendliche gab zu, den Brand verursacht zu haben. Er hatte

sich in Polen Böller gekauft und diese ausprobieren wollen. Es hatte

jedoch nicht, wie er erwartet hatte geknallt, sondern der Inhalt der

Tonne hatte Feuer gefangen. Er entschuldigte sich für sein Handeln.



Der 15-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung,

Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz (Einfuhr der Böller nach Deutschland)

verantworten. Die sogenannten Polenböller wurden sichergestellt.









Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell