POL-HST: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Granskevitz/ Insel Rügen (ots) - Am heutigen Freitag, dem

14.06.2019, ging gegen 12:00 Uhr bei der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Notruf ein, dass kurz vor

Granskevitz aus Richtung Trent kommend bei Baggerarbeiten eine

Gasleitung beschädigt wurde.



Die Freiwillige Feuerwehr Trent und Polizeibeamte vom

Polizeihauptrevier Bergen kamen zum Einsatz. Während des Einsatzes

wurde die Landesstraße 302 zunächst für eine halbe Stunde voll und

anschließend für etwa 15 Minuten halbseitig gesperrt. Mitarbeiter des

örtlichen Gasversorgers erschienen am Einsatzort und reparierten die

Gasleitung. Etwas mehr als eine Stunde nach der Meldung des

Ereignisses war die Gefahr beseitigt und die Straße konnte wieder

frei gegeben werden. Personen wurden nach gegenwärtigen Erkenntnissen

nicht verletzt.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell