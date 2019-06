POL-NB: Hakenkreuzschmierereien in Torgelow und Karlshagen - LK Vorpommern-Greifswald

Torgelow (ots) - In der Zeit vom 12.06.2019, 22:00 Uhr bis

13.06.2019, 16:30 Uhr, beschädigten der oder die unbekannten Täter

einen Einkaufsmarkt in der Pasewalker Straße in 17358 Torgelow. An

den Fassaden und Fenstern des Marktes wurden mehrere

verfassungsfeindliche Schriftzüge sowie Symbole mittels Edding in der

Farbe Schwarz aufgetragen (z.B. die Buchstaben ´ACAB´ oder

Hakenkreuzsymbole). Die Schmierereien hatten unterschiedliche

Ausmaße, von einem Zentimeter bis über einem Meter. Der Schaden wird

in diesem Fall auf mehrere hundert Euro geschätzt.



In Karlshagen wurde eine Säule der Zufahrts-Höhenbeschränkung zum

Strandvorplatz mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug ´FSV´ in

silberner Farbe beschmiert. Zusätzlich beklebten der oder die

unbekannten Tatverdächtigen einen Parkscheinautomaten mit einem

Aufkleber ´Ultras Carlshagen´. Der Sachverhalt wurde durch einen

Bürger am 11.06.2019, 08:00 Uhr festgestellt. Dieser erstattete

Anzeige über die Internetwache der Polizei.



Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg

unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.









