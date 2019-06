POL-LWL: Toter aus der Stör bei Consrade identifiziert

Consrade (ots) - Der am Samstag im Störkanal bei Consrade

aufgefundene tote Mann (wir informierten) ist nun identifiziert

worden. Dabei handelt es sich zweifelsfrei um einen 60-Jährigen Mann

aus Schwerin. Die genauen Todesumstände sind weiterhin unklar.

Weiterhin gibt es keine Hinweise, die auf eine Straftat deuten. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.









