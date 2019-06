POL-NB: Durchsuchungen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden

(14.06.19) führten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion

Neubrandenburg im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des

Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln Durchsuchungen durch.



Die insgesamt 20 eingesetzten Kräfte durchsuchten zwei Wohnungen

im Neubrandenburger Reitbahnviertel. Unterstützt wurden die

Ermittler von Diensthundführern und Kräften des SEK, da der Verdacht

bestand, dass die Beschuldigten Schusswaffen besitzen.



Der Durchsuchungsbeschluss war in diesem umfangreichen Verfahren

vom Amtsgericht Neubrandenburg erlassen worden. Beschuldigt sind zwei

Männer im Alter von 28 und 31, welche im Verdacht stehen mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel betrieben zu haben.



In den Wohnungen wurden geringe Mengen Marihuana, Amphetamine,

Konsumutensilien, Verpackungsmaterialien und Streckmittel

aufgefunden. Darüber hinaus stellten die Beamten Messer, ein

Teleskopschlagstock und eine Waffe sicher. Die Waffe wird zur

Untersuchung und Bestimmung der Beschussfähigkeit an das LKA MV

geschickt. Momentan gehen die Ermittler jedoch von einer

Schreckschusswaffe aus.



Die beiden Männer befinden sich auf freiem Fuß. Die Ermittlungen

dauern an.









