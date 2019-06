POL-HST: Zeugenaufruf zu erneuten PKW-Aufbrüchen auf der Insel Rügen

Glowe/ Juliusruh (ots) - Am Donnerstag, dem 13. Juni 2019, wurden

in den Nachmittagsstunden erneut drei Personenkraftwagen in

Strandnähe auf der Insel Rügen aufgebrochen. Alle Fahrzeuge standen

an der L 30 zwischen Glowe und Juliusruh.



In der Zeit von 13:30 bis 13:55 Uhr entwendeten Unbekannte aus dem

Kofferraum eines PKW Skoda eine Handtasche und eine Gürteltasche, in

denen sich Bargeld und verschiedene Dokumente befanden. Insgesamt

entstand hier ein Schaden von geschätzten 700 Euro.



Etwa zwischen 15:00 und 16:30 Uhr wurde ein PKW VW aufgebrochen.

Auch hier entwendeten der oder die Täter eine Handtasche aus dem

Kofferraum. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen

auf etwa 300 Euro.



Außerdem wurde in der Zeit von 12:30 bis 17:00 Uhr, ebenfalls aus

dem Kofferraum eines PKW VW, eine Tasche mit Geldbörse entwendet,

wodurch ein Schaden von circa 150 Euro entstand.



Die Kriminalpolizei in Sassnitz hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat an den oben

genannten Orten etwas Auffälliges gesehen und kann Hinweise zu

möglichen Tatverdächtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang kein Bargeld, Kreditkarten,

Schecks oder Wertsachen wie z.B. Smartphone oder Tablet in parkenden

Kraftfahrzeugen liegen zu lassen. Auch der Kofferraum eignet sich

hierfür nicht als Versteck.



Die Printmedien werden gebeten, vor allem die Hinweise an die

Bürger abzudrucken.









