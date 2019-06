POL-SN: Junge Frau durch Schlagstock verletzt

Schwerin (ots) - Ein 16-jähriges Mädchen wurde gestern Nachmittag

auf dem Marienplatz durch einen Mann mit einem Teleskopschlagstock am

Kopf verletzt.



Sie hockte an einer Wand in der Nähe des Haupteingangs zum

Schlossparkcenter und telefonierte. Plötzlich näherte sich ein Mann

mit einem Schlagstock in der Hand. Völlig grundlos schlug er der

16-Jährigen damit gegen den Kopf und verletzte sie.



Der Täter flüchtete in Richtung Goethestraße. Aufmerksame Zeugen

verfolgten den Mann, stellten ihn in Höhe Lobedanzgang und hielten

ihn dort so lange fest, bis die Polizei eintraf.



Eine zufällig auf dem Marienplatz befindliche RTW-Besatzung

kümmerte sich um das aus Hagenow stammende Mädchen.



Ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,13

Promille. Er wurde im Anschluss für eine Blutprobenentnahme zum

Klinikum verbracht.



Gegen den 32-jährigen Lübtheener wird wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts des Verstoßes

gegen das Waffengesetz ermittelt.



Die Polizei möchte sich bei den Zeugen bedanken, die entschlossen

und beherzt in vorbildlicher Art und Weise Zivilcourage bewiesen.









