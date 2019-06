POL-HRO: Nächtlicher Polizeieinsatz in Rostock

Rostock (ots) - Am 13.06.2019 gegen 23:00 Uhr wurde die Rostocker

Polizei darüber informiert, dass sich in Rostock ein psychisch

instabiler Mann aufhalten soll, der offensichtlich auch suizidale

Absichten hegt.



Nach umfangreichen und intensiven Suchmaßnahmen im Stadtgebiet

konnte der 48-Jährige schließlich im Bereich des Stadthafens

angetroffen werden. Es gab Hinweise darauf, dass der aus dem Raum

Sachsen stammende Mann, eine Waffe bei sich trug. Polizeibeamten

gelang es, den Mann anzusprechen und schließlich in Gewahrsam zu

nehmen. Aufgrund des Verdachtes einer Medikamentenintoxikation

benötigte der 48-Jährige ärztliche Hilfe und wurde medizinisch

versorgt.



Während der Suchmaßnahmen kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Maßnahmen der Rostocker Polizei wurden auch durch Beamte der

Bundespolizei und der Bereitschaftspolizei M-V unterstützt.



Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Abläufen dauern an.









